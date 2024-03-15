"График движения поездов изменится на время ремонтных работ на перегоне Мацеста — Сочи в Краснодарском крае. С 18 марта на перегоне Сочи — Мацеста будут проводиться ремонтные работы. В связи с эти существенно изменится график движения поездов дальнего следования и пригородных составов, курсирующих на Черноморском побережье", — говорится в сообщении.

Часть электричек будет временно отменена. Так, с 18 марта до 30 апреля приостановится движение ряда пригородных составов сообщением Сочи — Имеретинский Курорт, а также "Ласточек" на маршруте Имеретинский Курорт — Сочи.

Также временно не будет ходить ряд поездов по маршрутам Аэропорт Сочи — Сочи и обратно, Аэропорт Сочи — Адлер и обратно.