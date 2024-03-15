Курс доллара США составил 92,6275 руб./$1 в 17:19 МСК, что на 93,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 101,0275 руб./EUR1, подорожав на 1,2275 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,07 рубля — до 96,41 руб. Курс китайского юаня вырос на 13,25 копейки — до 12,8325 руб.