Курс доллара США составил 92,6275 руб./$1 в 17:19 МСК, что на 93,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 101,0275 руб./EUR1, подорожав на 1,2275 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,07 рубля — до 96,41 руб. Курс китайского юаня вырос на 13,25 копейки — до 12,8325 руб.
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Евро поднялся выше 101 рублей впервые с 28 декабря
МОСКВА. 15 МАРТА. ИНТЕРФАКС — Евро, доллар США и китайский юань заметно ускорили темпы роста на Московской бирже в ходе вечерних торгов в пятницу. Евро поднялся выше 101 руб. впервые с 28 декабря, доллар торгуется по направлению к 93 руб., китайский юань — к 13 руб.