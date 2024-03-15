"Этой зимой большой снежный покров вызвал сильное подтопление многих участков на косе, поднялись и грунтовые воды из-за близости моря и залива. И пока хорошая и солнечная погода не "подсушила" нацпарк, мы не могли возобновить строительство велодорожки, приостановленное в декабре прошлого года", — сказал Калина.

По его словам, сегодня на участке между поселками Лесной и Рыбачий строители укладывают верхний слой велодорожки, а от Рыбачьего в сторону поселка Морской — формируют основу трассы для велосипедистов.

Также начались работы в самом поселке Лесной, где за ее строительство отвечают администрация Зеленоградского района. Но там дорожка будет несколько отличаться от основной трассы, так как пройдет по особо охраняемой природной территории, где нельзя укладывать асфальт.

"В целом работы идут актинов. Рассчитываем, что в августе мы сможем официально открыть по велодорожке движение. Тем самым захватим летний сезон, хотя на многих участках велодорожки любители велодвижения появляются уже и в эти дни. Летом их будет значительно больше, с учетом того, что на единственной автомобильной дороге на косе начинается серьезный ремонт", — заключил директор.

Как сообщалось, на Куршской косе велодорожка пройдет в пределах 15-20 метров от края обочины автомобильной дороги Зеленоградск-Морское с правой стороны по ходу движения от КПП нацпарка в направлении государственной границы. От Зеленоградска до КПП трасса велодорожки определена с левой стороны от автодороги. Ширина велодорожки составит около 3 метров, длина — 44 километра.

На проект из федерального бюджета на сегодня выделено более 510 млн рублей.

Велодорожка Куршской косы войдет в единую велотрассу, которая в настоящее время строится вдоль всего побережья Балтики в Калининградской области.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.