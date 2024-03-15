"Мы должны защитить от уничтожения наши уникальные исторические объекты. Поручаю компетентным органам принять все необходимые для этого меры. Если потребуется, надо рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в законодательство", — сказал Токаев в ходе своего выступления на третьем заседании Национального курултая в пятницу.

По его словам, Казахстан не случайно называют страной петроглифов.

"Хребет Ешкиольмес — одно из самых крупных скоплений петроглифов в Евразии. Немало древних рисунков сохранилось и в урочищах Арпаозен, Кулжабасы, Сауыскандык. Эти памятники наскальной живописи представляют собой тысячелетнюю летопись степной цивилизации", — сказал Токаев.

При этом он отметил, что в последние годы некоторые петроглифы разрушаются под предлогом нужд строительной отрасли.

Вместе с тем Токаев считает, что для сохранения богатого историко-культурного наследия Казахстана необходимо навести порядок в археологической деятельности.

"Острая нехватка профессиональных археологов и системные пробелы в лицензировании раскопок привели к засилью в Казахстане различных дельцов от археологии. Они за огромные деньги дают псевдонаучные заключения строительным фирмам о том, что тот или иной участок земли якобы не имеет историко-археологического значения", — сказал он.

При этом глава государства отметил, что "в этой же плоскости лежит проблема так называемых "черных" археологов".

"За последние два десятилетия многие важнейшие археологические памятники нашей страны были буквально разграблены. Дошло до того, что ценные находки, найденные на территории Казахстана, обнаруживаются в частных казахстанских и зарубежных коллекциях, а также среди экспонатов разных музеев мира", — сказал Токаев.

По его словам, сложившуюся ситуацию надо срочно исправлять через "совершенствование законодательства в сфере археологии, упорядочение лицензирования, ужесточение ответственности за незаконные археологические раскопки".

"Следует усилить регулирование и в области реставрации объектов историко-культурного наследия. Важно активизировать работу по возвращению в Казахстан исторических артефактов из зарубежных музеев. Если такая возможность отсутствует, необходимо сделать для отечественных музеев их точные копии", — отметил он.