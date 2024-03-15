Так, среди участников артисты из Аргентины, Мексики, Белоруссии, Китая, Казахстана и Армении. Российскую программу представят коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Кургана и другие.

В основную программу традиционно войдут драматические, хореографические и кукольные спектакли, концерты академической и современной музыки, выставки, книжная ярмарка, творческие встречи и опен-эйры.

Платоновфест в 2024 году откроет фестиваль уличных театров в парке "Алые паруса" — одно из самых масштабных событий программы. В прошлом году фестиваль уличных театров проходил впервые, его посетили 44,5 тыс. зрителей.

Также в рамках фестиваля состоятся ряд мероприятий, посвященных 125-летию со дня рождения одного из крупнейших российских писателей ХХ века Андрея Платонова, в честь которого назван фестиваль.

Платоновский фестиваль искусств проходит в Воронеже с 2011 года и считается одним из лучших провинциальных фестивалей в России.

Программа Платоновфеста ежегодно включает направления "Театр", "Музыка", "Выставки" и "Литература", а в качестве площадок задействованы все театральные и концертные сцены, выставочные залы и галереи Воронежа.

Ранее сообщалось, что XII Международный Платоновский фестиваль искусств в 2023 году был более продолжительным и прошел в Воронеже в два этапа — с июня по июль и с сентября по октябрь. В дни проведения Платоновфеста выступали артисты из Азербайджана, Аргентины, Армении, Белоруссии, а также Вьетнама, Грузии, Израиля и других стран.