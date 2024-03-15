В частности, японское подразделение компании заявило в социальной сети X о приостановке работы большого числа точек в связи с таким сбоем.

Сайт Downdetector также сообщил о резком росте числа проблем с приложением McDonald's.

При этом некоторые рестораны в Бангкоке, Милане и Лондоне уже возобновили работу, их клиенты вновь могут совершать и получать заказы.

"Мы знаем о технологическом сбое, который затронул наши рестораны, — заявила AP менеджер по коммуникациям датского сегмента компании Фэнни Прамминг. — Проблема решена, наши рестораны открыты". По ее словам, эта проблема не связана с инцидентами в области кибербезопасности.

Сотрудник одного из миланских ресторанов, на которого ссылается агентство, отметил, что система заведения не функционировала пару часов, ее работу помог восстановить технический специалист.

По сообщениям СМИ, клиенты жаловались на проблемы с заказом блюд в разных странах от Австралии до Великобритании. Один из австралийских клиентов опубликовал в X фотографию с неработающим терминалом.

"Все рестораны McDonald's подключены к глобальной сети, проблема именно в ней, — заявил владелец нескольких ресторанов McDonald's в Швеции Патрик Хьельте местной газете Nya Wermlands Tidning. — Сейчас мы перезапускаем все системы и надеемся скоро все восстановить".