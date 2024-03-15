"Сейчас специалисты завозят материалы. Им предстоит перебрать сруб, укрепить его и заменить находящиеся в неудовлетворительном состоянии венцы, поправить лемеховое покрытие (деревянную черепицу) на главках, отреставрировать закомары (полукруглое завершение наружного участка стены — ИФ) и главки крестов, а также восстановить исторический облик интерьеров храма. Храмовую колокольню тоже переберут и восстановят, а вокруг погоста возведут ограждение", — говорится в сообщении.

Работы продлятся не менее двух лет.

По информации зампредседателя правительства Ленинградской области Владимира Цоя, церковь Рождества Богородицы в Гимреке реставрировалась несколько раз, в том числе в XX веке.

"В связи с рядом конструктивных недочетов, допущенных ранее, пришлось и в наши дни заняться реставрацией этого уникального памятника. В течение нескольких лет разрабатывался проект реставрации, дважды по нему проходил научно-методический совет Минкультуры, и, наконец, проект утвержден. Уже в ближайшее время начнутся большие работы в Гимреке", — написал Цой на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Рождественская церковь в Гимреке относится к типу шатровых, характерных для архитектуры Прионежья, является ярким образцом храмовой архитектуры вепсов.