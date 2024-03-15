«Мы оценили, что для турагентов почти половина обязательных полей, которые сегодня есть в электронной путевке, можно убрать. В них нет необходимости», – цитирует его пресс-служба Минэкономразвития.

Как напоминают в ведомстве, обязательства по передаче данных о выездных турах в государственную информационную систему «Электронная путевка» были законодательно закреплены в 2022 году, действовать норма начала 15 ноября 2023 года.

«После анализа первых результатов эксплуатации системы и по предложению представителей отрасли было принято решение об упрощении порядка внесения данных. Соответствующий пункт был внесен в «дорожную карту» по трансформации делового климата, утвержденную правительством в январе 2024 года. Планируется, что нормативная база будет разработана в июне – июле 2024 года. В результате этой работы существенно сократятся трудозатраты турагентств и туроператоров на внесение данных», — говорится в сообщении.

По словам Вахрукова, министерство также планирует четче разграничить ответственность туроператоров и турагентов, так как неопределенность в этом вопросе приводит к многочисленным спорным ситуациям, в том числе к противоречивым судебным решениям. Законодательное закрепление нормы о разграничении ответственности позволит их исключить. Как заявил замминистра, точка в этом вопросе будет поставлена в этом году.

По данным Минэкономразвития, в реестре турагентов в настоящее время числится 34 тыс. предпринимателей и компаний. VI Всероссийский конгресс турагентов собрал около 2 тыс. участников рынка со всей России, а также около 50 отраслевых экспертов.