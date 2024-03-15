"Благодаря целине наш регион стал одной из житниц России и остается ею и по сей день. Это поистине героическая страница нашей истории. Важно, чтобы и подрастающее поколение о ней знало и всегда помнило, и именно музей в этом будет помогать", — написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу после церемонии открытия музея.

При этом он отметил, что на сегодняшний день "это единственный музей истории целины не только в Сибири, но и в стране".

Как сообщает пресс-служба областного правительства, построенное в 1953 году здание, в котором располагается Русско-Полянский музей истории целины, было капитально отремонтировано впервые благодаря нацпроекту "Культура". Через два года музею исполнится 40 лет. В регионе он стал пятым, который обновили в рамках нацпроекта.

"Открытый после капитального ремонта музей десятилетия бережно хранит память о целинном подвиге. Посетителей знакомят с самыми различными экспонатам эпохи целины: однолемешный плуг, соха, борона, макет палатки первоцелинников и другие реликвии", — рассказывает пресс-служба.

В музее также хранят фотографии многих из тех, кто осваивал целину в районе, газетные вырезки, посвященные самым главным событиям тех лет, воспоминания старожилов.

В феврале 1954 г. для увеличения производства зерна в СССР было принято решение об освоении целинных и залежных земель, а уже в марте того же года в Русско-Полянском районе были созданы три совхоза. "Муниципальный район богат на Героев Социалистического труда. Здесь особенно трепетно оберегают память о трудовой славе своих предков, героической странице истории района и области", — отмечается в пресс-релизе.

Также сообщается, что уже в ближайшее время музей оснастят современным оборудованием. По словам директора Ирины Новохацкой, уже в конце апреля ожидается поступление витрин для оформления экспозиций, техническое оборудование для хранения фонда, интерактивная панель.

"Жители нас знают, очень любят наш музей, с большим удовольствием к нам приезжают и гости, а обновление пространства нашего музея и новое оборудование сделают его привлекательным для посетителей всех возрастов", — сказала Новохацкая.

Также отмечается, что после капремонта в музее будут чаще проводить тематические выставки, творческие вечера, экскурсии и презентации.