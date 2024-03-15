"Растущий спрос на такие авиаперевозки по туристическим направлениям подчеркивает потенциал регионов страны для развития туризма и деловой активности", — отметили в авиакомпании.

Частота рейсов составит 4 полета в неделю по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Длительность полета — около полутора часов. Qazaq Air — авиакомпания, созданная для обслуживания региональных маршрутов в Казахстане, 100% акций принадлежат госфонду "Самрук-Казына". Воздушный флот состоит из 5 самолетов De Havilland Dash-8-Q400NG (ранее известны как Bombardier DHC-8-Q400NG).