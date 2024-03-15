Отмечается, что вопросы строительства инфраструктуры особой экономической зоны (ОЭЗ) "Ведучи" и перспективы развития курорта обсудили в ходе совещания с участием заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова в правительстве Чечни.

"Здесь, на северном склоне, совсем скоро заработают 15 новых горнолыжных трасс общей протяженностью 13,7 км. Кроме того, будут устроены четыре канатные дороги и система снегообразования", — приводятся в сообщении слова председателя правительства республики Муслима Хучиева.

По его словам, уже завершено строительство 13 горнолыжных трасс, еще две трассы введут в строй до конца 2024 года. Ведутся также работы по подведению инженерных коммуникаций к "Ведучи" и капремонту подъездных дорог.

Как сообщалось, новые горнолыжные трассы и канатную дорогу планируется построить на курорте "Ведучи" в Чечне к 2025 году. Канатная дорога свяжет северный и южный склоны, ее протяженность составит 4,4 км.

Курорт "Ведучи" открыт в 2018 году, расположен в высокогорной части Итум-Калинского района на склонах хребта Данедук в Чечне. К 2025 году на курорте планируется ввести в эксплуатацию 13 новых горнолыжных трасс и четыре канатные дороги.

На территории курорта действует особая экономическая зона, открыта самая протяженная в мире трасса с искусственным покрытием — 967 метров, работает кресельная канатная дорога, доступны тюбинг, учебный склон, батут для детей и всесезонные сервисы.