"Сегодня сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России в международном аэропорту Внуково им. А.Н. Туполева передали представителям правоохранительных органов Турецкой Республики гражданина Узбекистана Хасанжона Аминова. Он находился в розыске по каналам Интерпола по обвинению в умышленном убийстве", — сказала Волк журналистам.

По версии турецких правоохранительных органов, являясь сотрудником гостиницы в Стамбуле в июле 2019 года Аминов вместе с сообщником убил ее владельца. После совершения преступления фигуранту удалось скрыться и выехать за пределы Турции.

В июле 2023 года обвиняемый был задержан в Казани. В декабре 2023 года генеральной прокуратурой РФ удовлетворен запрос турецкой стороны о выдаче разыскиваемого.