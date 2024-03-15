«Путевки в Крым почти не реализуются из-за геополитической ситуации. Закрыты популярные зарубежные направления детского отдыха, такие, как Болгария, Греция. Часть детей любили эти страны, сейчас туда не ездят. Также наблюдается недостаток лагерей на Азовском море для массового потребителя. В связи с этим Краснодарский край выходит монополистом, и это одна из причин высокой стоимости путевок в детские лагеря. С 2021 года ежегодно повышение цен на детский отдых составляло 15-25%», — сказала она, выступая на стратсессии Российского союза туриндустрии (РСТ) по вопросам детского отдыха.

Также среди причин роста стоимости путевок эксперт назвала сокращение количества детских оздоровительных лагерей из-за перепрофилирования негосударственного сектора лагерей в другой вид деятельности, например, пансионаты. Кроме того, это избыточные требования нормативно-правовой базы к деятельности организации отдыха и оздоровления детей, непривлекательность для частного бизнеса и инвесторов этого вида деятельности в связи с высокими рисками.

Как отметила Тютюнник, средняя стоимость путевки в детский лагерь на 21 день – 75-89 тыс. рублей и выше. Есть лагеря, которые работают по 14-дневным сменам, туда путевки обойдутся от 80 тыс. рублей и выше.

«В прошлом году мы старались сокращать количество дней в смене, чтобы стоимость отдыха стала посильной для родителей. Но, к сожалению, для дальних регионов это не выход», — сказала она.

Тютюнник уточнила, что для дальних регионов существенную долю стоимости детского отдыха может занимать транспортный пакет, это в среднем 20-25 тыс. рублей. При этом зачастую сама поездка до места отдыха и обратно на поезде занимает почти половину дней смены в детском лагере.