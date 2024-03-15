"Перелетные птицы — вестники приближающегося весеннего тепла. Специалистами в Подмосковье уже отмечены первые перелетные птицы, среди которых есть и грачи", — приводятся в сообщении слова главы Минэкологии Подмосковья Тихона Фирсова.

В прошлом году прилет грачей также произошел раньше положенных сроков, что связано с изменением погодных условий и ранним наступлением весны. По наблюдениям специалистов, в последние годы датами прилета пернатых является промежуток с 18 до 21 марта.

Помимо грачей, в регионе замечены и другие виды перелетных птиц — зеленушки и сизые чайки.

В то же время министерство отмечает, что, по мнению специалистов, часть этих птиц могла оставаться зимовать в Подмосковье.

"Массовое возвращение птиц начнется ближе к апрелю", — добавил Фирсов.