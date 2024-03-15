"Этот концерт специально ко дню рождения музея подготовили известные столичные музыканты Катерина Анохина и София Каландадзе. В более чем часовой программе в не самой обычной аранжировке прозвучат пьесы русских классиков — Михаила Глинки, Модеста Мусоргского, Николая Римского-Корсакова, Николая Метнера", — говорится в сообщении.

Все пьесы, которые Анохина и Каландадзе планируют исполнить в концерте в "Михайловском", объединены темой "волшебства и чуда". Программу вечера назвали "Воспетая мудрость. По сказкам Пушкина".

В пресс-службе уточнили, что "именинный концерт" назначен на 16 марта — канун 102-й годовщины объявления псковских пушкинских мест государственным заповедником "Пушкинский уголок".

В музее напомнили, что здесь же состоится презентация новой выставки "225. Галерея портретов А.С. Пушкина" из фондов "Михайловского".

Вход на концерт свободный для всех желающих.

Постановлением Совета народных комиссаров от 17 марта 1922 года села Михайловское, Тригорское и могила А. С. Пушкина были объявлены заповедными. Первоначальное название "Государственный заповедник "Пушкинский уголок" отражало преемственную связь заповедника с дореволюционным "Пушкинским уголком" в Псковской губернии.