Как отмечается в сообщении, росту, в том числе, способствовал большой спрос на событийный туризм в праздничные дни.

«Наибольшая загрузка в феврале 2024 года (80%) была у отелей 3*. Отели 4 и 5* также продемонстрировали высокие показатели — 77% и 75% соответственно», — рассказали в комитете.

По его данным, туристы выбирают Москву, чтобы отметить праздники, провести отпуск или длинные выходные. 23 и 24 февраля средняя загрузка гостиниц составила 81% – на 6% больше, чем год назад.

«Тенденция роста прослеживалась и на длинных выходных в честь Международного женского дня. С 8 по 9 марта загрузка отелей составила 79%, что на 29% больше показателей 2023 года. Во время праздников и крупных городских событий гостей привлекает большое количество разнообразных фестивалей, концертов и экскурсий», — говорится в сообщении.

Сегодня в столице работают почти 2 тыс. гостиниц.