"Самый масштабный портретный проект музея за всю его послевоенную историю открывается в канун 102-й годовщины со дня объявления мемориальных пушкинских мест под Псковом государственным заповедником "Пушкинский уголок". В год 225-летия Пушкина в нее действительно вошло 225 портретных изображений поэта из разных музейных коллекций: 105 живописных полотен и графических листов и 85 скульптурных портретов и произведений декоративно-прикладного искусства, в том числе — портреты Пушкина на фарфоре, стекле, коже, ткани, дереве, бисерное шитье, марки, почтовые конверты и карточки, значки, столь популярные во второй половине ХХ века, памятные медали и прочее", — рассказали в музее.

Как отметила специалист по экспозиционной и выставочной работе Пушкинского заповедника Татьяна Морозова, наиболее ценными здесь являются прижизненные изображения поэта.

"Этот ряд представлен, например, оттиском гравюры, созданной в 1827 году Николаем Уткиным, русским рисовальщиком и гравером, одним из крупнейших мастеров позднеклассицистической гравюры резцом и репродукционной гравюры первой половины XIX века, на момент создания этого портрета уже академиком, а позднее (с 1839 года) уже и заслуженным профессором Императорской Академии художеств, хранителем отдела эстампов императорской коллекции в Эрмитаже", — рассказала она.

Гравюра, о которой идет речь, была заказана Николаю Уткину другом и одноклассником Пушкина, издателем Антоном Дельвигом и опубликована в поэтическом альманахе "Северные цветы на 1828 год". "На сегодняшний день именно эта работы Уткина считается наиболее достоверным портретом Пушкина", — подчеркнула Морозова.

Другая гравюра, которую посетители выставки смогут увидеть во все подробностях, выполнена английским художником Томасом Райтом. "Считается, что поэт сам заказал Райту этот портрет для готовившегося собрания сочинений. Предварительный рисунок был сделан с натуры в конце 1836 года и, к сожалению, не сохранился, а сама гравюра увидела свет уже после смерти Александра Сергеевича в марте 1837 года", — сообщила специалист по экспозиционной и выставочной работе.

Вошло в экспозицию и несколько списков со знаменитого пушкинского портрета, в 1827 году по заказу все того же Дельвига созданного Орестом Кипренским и поразившего своим сходством с оригиналом и самого Пушкина ("Себя как в зеркале я вижу..."), и его современников. Одна из таких копий в 1862 году была сделана свободным художником Псковской губернии художником Семеном Мошиным, еще две — академиками ИАХ гравером Василием Матэ (1899) и Михаилом Рундальцовым (1902).

Наиболее развернутый раздел новой выставки — работы художников второй половины ХХ века.

Постановлением Совета народных комиссаров от 17 марта 1922 года села Михайловское, Тригорское и могила А. С. Пушкина были объявлены заповедными. Первоначальное название "Государственный заповедник "Пушкинский уголок" отражало преемственную связь заповедника с дореволюционным "Пушкинским уголком" в Псковской губернии.