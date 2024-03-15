Качество работы строителей в пятницу оценила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова в рамках рабочей поездки в Архангельскую область и губернатор региона Александр Цыбульский. Терминал открыт для внутренних перевозок.

"Международный аэропорт "Архангельск" им. Федора Абрамова — центр транспортной инфраструктуры со стратегически важным значением для развития региона. Ежегодный пассажиропоток, начиная с 2021 года, составляет более миллиона человек. Сейчас полеты организованы по восьми межрегиональным направлениям: Москва, Петербург, Мурманск, Нарьян-Мар, Череповец, Калининград, Екатеринбург, Вологда. Уже в этом году планируем увеличить пассажиропоток, открыть сезонные и новые сообщения в Минеральные Воды, Нижний Новгород, Сочи, Минск и Анталью", — сказал Цыбульский.

Пресс-служба уточняет, что новый пассажирский терминал площадью 1,5 тыс. кв. м, который в едином стилистическом решении встроен между павильонами внутренних и международных линий, позволил расширить зону ожидания аэропорта: здесь созданы условия для комфортного пребывания пассажиров, оборудована комната матери и ребенка, готовится к открытию медпункт, есть санитарная зона, в том числе, с помещением для людей с ограниченными возможностями.

Новый павильон будет использоваться для обслуживания пассажиров внутренних линий, а с 27 апреля — и международных.

"В ближайшей перспективе планируется установка телетрапа с примыканием к основному зданию павильона 2", — приводит пресс-служба слова и.о. гендиректора АО "Аэропорт Архангельск" Александра Дубинина.

Работы по обновлению аэропортового комплекса ведутся в рамках инициированного президентом РФ нацпроекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры".

Как сообщалось, 28 ноября 2023 года Росавиация выдала сертификат соответствия аэропорту Архангельска после реконструкции взлетно-посадочной полосы. Работы проводились с мая 2023 года. Во время реконструкции "Талаг" воздушное сообщение с Архангельском осуществлялось через аэродром "Васьково" (Приморский район Архангельской области), который ранее обслуживал только местные воздушные линии.

Модернизация аэропорта, как ожидается, продлится до сентября 2024 года. В рамках второго этапа реконструкции будут построены аварийно-спасательная станция и учебно-тренировочный полигон, дороги для спецтранспорта, подъездные пути к маякам патрульной дороги, установлены периметровые ограждения, резервуары пожарного запаса воды. Эти работы не потребуют закрытия аэропорта.

Аэропорт Архангельска открыт в 1963 году. Пассажиропоток в 2022 году составил 1,1 млн человек, что на 5,8% выше показателя 2021 года.