По итогам прошлого года АО обновило рекордный объем выручки: в 2022 году курорт на фоне роста спроса на отдых в РФ получил 2,39 млрд рублей выручки (рост на 34,5% относительно 2021 года), что стало рекордным показателем за последние годы.

При этом чистая прибыль АО в 2023 году снизилась на 37,9% и составила 154,5 млн рублей.

Кредиторская задолженность компании за год выросла с 400,7 млн рублейдо 499,6 млн рублей, дебиторская — c 332,9 млн рублей до 474,4 млн рублей.

АО "Курорт Белокуриха" является основным санаторно-курортным объединением в городе-курорте Белокуриха. В его состав входят санатории "Белокуриха", "Сибирь", "Катунь", курортная поликлиника, оздоровительный центр "Водный мир", рестораны, кафе и др. Компания также является якорным инвестором крупного туристического проекта "Белокуриха Горная" (ранее — "Белокуриха-2").