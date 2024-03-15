Пассажиропоток на внутренних рейсах составил 2,2 млн пассажиров. Самыми популярными направлениями стали Москва, Калининград, Сочи, Екатеринбург, Казань, Мурманск, Самара, Новосибирск, Уфа и Архангельск.

На международных рейсах в январе-феврале "Пулково" обслужил 0,5 млн человек. Наиболее востребованные направления — Стамбул, Дубай, Минск, Анталья, Ташкент, Самарканд, Ереван, Душанбе, Баку и Пхукет.

Лидерами по объему перевозок среди российских авиакомпаний стали "Россия", "Победа" и "Аэрофлот", среди зарубежных — Uzbekistan Airways, Turkish Airlines и Pegasus Airlines.

Как сообщалось, в 2023 году "Пулково" увеличил пассажиропоток на 12% к показателю 2022 года, до рекордных 20,4 млн человек. По прогнозам ВВСС, в текущем году данный показатель может вырасти до 20,6 млн пассажиров.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Базовый перевозчик — авиакомпания "Россия".