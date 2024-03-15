"Начал действовать запрет выхода на лед на всех водоемах города, Финского залива в том числе", — сказал Радько журналистам в пятницу.

До 15 марта (с 16 января) допускался выход на лед Финского залива и расположенных в городе озер, прудов, карьеров и водохранилищ в период устойчивых низких температур. Выходить на лед рек и каналов запрещено с 15 ноября 2023 года.

По словам начальника Поисково-спасательной службы Петербурга Юрия Данчука, с начала сезона на водных объектах города спасли 74 человека и оказали помощь 49-ти. Погибшим числится один человек. Всего спасатели совершили 260 выездов в связи с выходом людей на лед.

"В городе зафиксировано четыре происшествия. Это отрывы льдин, в основном в районе острова Котлин (Кронштадта), где было эвакуировано 54 человека. Конечно, все эти действия были (...) безрассудством, потому что мимо по фарватеру проходят суда, ледоколы, движение ледовых полей начинает осуществляться, но это никак не останавливает любителей подледного лова", — отметил Данчук.

Он добавил, что в период запрета выхода на лед спасатели активно пользуются системой видеонаблюдения, чтобы отслеживать людей на акваториях. При выявлении таковых на место направляют ближайшее подразделение, сотрудники которого проводят профилактические беседы и убеждают рыбаков покинуть лед.

Нарушителей запрета также привлекают к административной ответственности: по данным МЧС, в этом сезоне в Петербурге протоколы составили в отношении свыше 150 человек. Штрафы за несоблюдение нормы достигают 5 тыс. рублей. В местах массового выхода на лед будут проходить рейды.