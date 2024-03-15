«Детский отдых не в приоритете у местных властей, потому что с ним очень много проблем, а поддержки нет. Детский отдых на сегодняшний день находится в ведении регионов и не входит в глобальные направления госполитики. Я посмотрела стратегию развития туризма до 2030 года, там целый раздел, но либо что-то из этого не было выполнено, либо выполнено на маленький срок в кризисный период», — рассказала она, выступая на стратсессии Российского союза туриндустрии (РСТ) по вопросам детского отдыха.

Как отметила Костенко, существующие меры поддержки детского отдыха в основном направлены органами власти на свои детские лагеря, а бизнес остается с минимальными мерами поддержки.

«При этом детский отдых дорожает, качество отдыха ухудшается, потому что инфраструктура изнашивается. Родители ищут альтернативы. Путевки в детские лагеря стали дороже, потому что объекты должны выполнять дополнительные требования, которые приходится оплачивать за счет путевок. И здесь появился «серый рынок» перевозок, отдыха детей в лагерях. Это огромные риски», — подчеркнула она.

По словам замглавы комитета Госдумы, необходимо выводить детский отдых на уровень госполитики: детей в России много, а доля оздоравливающихся в лагерях сокращается.