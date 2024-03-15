Как отметил губернатор, решение Литвы об ограниченном количестве пассажиров было принято еще во время пандемии коронавируса. Россия не имеет к нему никакого отношения.
"К сожалению, усилия нашего МИД не дали результата", — добавил глава региона.
Алиханов напомнил, что жители Калининградской области могут въехать в Россию по специальным документам, выдаваемым дипломатическими учреждениями Литвы. Это упрощенный проездной документ (УПД), который дает право пересечения Литвы в течение 24 часов.
"Есть правила выдачи УПД, они определены международным договором России с Литвой. Они не менялись, просто литовцы стали следовать букве более буквально. Если нужна какая-то помощь, то напишите, будем помогать", — написал Алиханов, согласившись с подписчиками, что получить УПД в последнее время стало сложнее.
Как сообщалось, в момент начала пандемии коронавируса Литва ввела ограничение на количество пассажиров в транзитных российских поездах. В них не должно было превышать 100 человек. Затем этот порог был увеличен до 200, а потом до 300 пассажиров.