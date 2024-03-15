"Литва не снимает ограничения в 300 человек в поезде", — написал Алиханов, отвечая на вопрос подписчика о проблеме дефицита билетов на поезда из Калининграда в "большую" Россию и обратно. Калининградец сообщил, что в настоящее время билеты на пассажирские поезда из Калининграда раскуплены практически на месяц вперед.

Как отметил губернатор, решение Литвы об ограниченном количестве пассажиров было принято еще во время пандемии коронавируса. Россия не имеет к нему никакого отношения.

"К сожалению, усилия нашего МИД не дали результата", — добавил глава региона.

Алиханов напомнил, что жители Калининградской области могут въехать в Россию по специальным документам, выдаваемым дипломатическими учреждениями Литвы. Это упрощенный проездной документ (УПД), который дает право пересечения Литвы в течение 24 часов.

"Есть правила выдачи УПД, они определены международным договором России с Литвой. Они не менялись, просто литовцы стали следовать букве более буквально. Если нужна какая-то помощь, то напишите, будем помогать", — написал Алиханов, согласившись с подписчиками, что получить УПД в последнее время стало сложнее.

Как сообщалось, в момент начала пандемии коронавируса Литва ввела ограничение на количество пассажиров в транзитных российских поездах. В них не должно было превышать 100 человек. Затем этот порог был увеличен до 200, а потом до 300 пассажиров.