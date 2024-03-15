"С 15 марта столичные рестораторы приступили к монтажу летних веранд при стационарных заведениях. Их обустройство продлится чуть более двух недель. Для посетителей веранды откроются 1 апреля и продолжат работать до 1 ноября", — говорится в сообщении.

По словам руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, сейчас в столице — более 3,7 тыс. летних веранд.

Начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров уточнил, что летние веранды подлежат строгому учету и внесению в столичную схему размещения. Также они не должны мешать горожанам: летние кафе должны располагаться на расстоянии не менее 25 м от входа в метро, не менее 10 м от остановок и не менее 5 м от подземного перехода.