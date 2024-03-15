"Ранее планировавшихся общегородских праздников на Софийской площади (центральная площадь города — ИФ) и на Софийской набережной (на реке Волхов — ИФ) не будет", — сказал собеседник агентства.

Праздничные мероприятия пройдут на нескольких отдельных площадках, в частности, в областном Доме народного творчества, в Музее народного деревянного зодчества "Витославлицы", в городских микрорайонах. Согласно информации пресс-службы регионального управления МВД, 15-17 марта обеспечивать безопасность в области будут более 2,7 тыс. сотрудников органов внутренних дел. К ним присоединятся росгвардейцы и другие правоохранители.