"Несколько пар орлана замечены вблизи озера Белого", — сказал сотрудник заказника, расположенного в Армизонском районе.

Водоемы, где птицы добывают себе рыбу, еще под толстым слоем льда. "Но орлан — птица хищная, пищу себе найдет", — отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что из-за морозного марта задерживается возвращение лебедей.

Орланы-белохвосты, занесенные в Красную книгу России и Тюменской области, зимуют в юго-восточных районах Азии, а также в Африке.

Ранее сообщалось, что в минувшем году лебеди вернулись после зимовки на водоемы Тюменской области в середине марта.

На территории Армизонского района находится более 200 озер.