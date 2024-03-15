Дело возбуждено по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По версии следствия, в марте текущего года в медицинское учреждение Новосибирска с признаками острого пищевого отравления были госпитализированы более 10 человек, которые употребляли продукцию одного из городских предприятий общественного питания в Кировском районе Новосибирска.

"В настоящее время следователями СК допрашиваются пострадавшие и сотрудники заведения, изымается необходимая документация, регламентирующая деятельность предприятия, проводятся иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.

Прокуратура региона сообщает, что в связи с массовым отравлением граждан облпрокуратура согласовала управлению Роспотребнадзора проведение внеплановой проверки индивидуального предпринимателя, приготовившего и продававшего суши.

Накануне территориальное управление Роспотребнадзора сообщало, что проводит эпидемиологическое расследование группового заболевания сальмонеллезом у жителей, приобретавших суши и роллы через службу доставки еды "Японори суши".

"Деятельность филиала предприятия по адресу: г. Новосибирск, ул. Зорге, 1А на данный момент приостановлена", — говорилось в сообщении.

Выявлены нарушения поточности технологических процессов, отсутствие производственного контроля, бактерицидного оборудования, нарушения при ведении и хранении необходимой документации, фальсификация данных о прохождении медицинского осмотра, гигиенического обучения.