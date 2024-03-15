"Группа ожидает дальнейший рост в 2024 году, обусловленный увеличением провозных емкостей и расширением парка воздушных судов. Это включает нетто увеличение на семь самолетов, в результате чего общее количество воздушных судов вырастет с 49 на конец 2023 года до 56 на конец 2024. Рост будет устойчивым для обоих брендов, в частности для FlyArystan и на международных маршрутах", — отмечается в отчете.

Поясняется, что в 2023 году парк судов уже был увеличен с 43 до 49 самолетов. Из них два самолета получила сама Air Astana, а 4 были направлены "дочке" FlyArystan.

"Нетто увеличение на шесть самолетов в 2023 году состояло из узкофюзеляжных самолетов A320neo для выполнения внутренних рейсов и рейсов в близлежащие рынки, способствуя открытию новых маршрутов и наращиванию частот на существующих маршрутах", — уточнили в компании.

В отчетности уточняется, что получением новых судов в том числе планируется частично компенсировать отзыв двигателей Pratt & Whitney PW1100G. Напомним, в июле компания Pratt & Whitney объявила об отзыве двигателей из-за загрязнения материала, который был использован при производстве двигателей, что привело к сбоям в работе авиакомпаний, эксплуатирующих самолеты A320neo.

"В настоящее время у группы Air Astana имеется 28 самолетов A320neo, оснащенных затронутыми двигателями PW1100G. Компания запланировала 32 снятия двигателей. Компания хорошо подготовлена для дальнейшего смягчения последствий для операционной деятельности за счет прибытия семи самолетов в парк воздушных судов в 2024 году, дополнительными опциями на поставку самолета СЕО, аренды/покупки запасных двигателей", — следует из годового отчета.

Также Air Astana имеет пять дополнительных запасных двигателей и ожидает получить еще три двигателя в 2024 году.

"Компания c радостью сообщает, что находится на заключительной стадии успешных переговоров о соглашении с Pratt & Whitney, которое предусматривает компенсацию и другую поддержку компании за воздействие на операционную деятельность, связанную с проблемами доступностью двигателей GTF neo", — заверяет авиаперевозчик.

Air Astana — крупнейший казахстанский авиаперевозчик. По итогам состоявшегося в начале текущего года IPO было привлечено около $370 млн, вся компания оценена в $847 млн. В число акционеров перевозчика вошли Европейский банк реконструкции и развития (5%), Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана (6,5%). Доли старых акционеров — госфонда "Самрук-Казына" и британской BAE Systems снизились до 41% и 15,6% соответственно.

100%-ной дочерней компанией Air Astana является лоукостер FlyArystan.