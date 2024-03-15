"Новый контракт скоро заключим. В этом году сделать планируем. Крышу сделали уже. Хоть это и объект Минобороны, но мы нашли способ сделать ремонт за счёт региона", — написал Алиханов, отвечая на вопрос своего подписчика, обратившего обратил внимание губернатора на серьезную проблему региона — состояние старинных зданий.

"Например, здание бывшего банка на улице Тюленина. Когда уже, наконец, будет ремонт... Скоро вся лепнина рухнет, и восстанавливать нечего будет", — отметил калининградец.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора, в правительстве области нашли вариант ремонта нескольких объектов культурного наследия, а также значимых туристических достопримечательностей, которые являются собственностью Минобороны. Самый знаменитый из них — водонапорная башня Светлогорска, ставшая неофициальным символом курорта.

Так же в списке — старинное здание в Калининграде на улице Тюленина, в котором расположена гидрографическая служба Балтфлота. Это бывший сельскохозяйственный кредитный банк "Восточно-Прусский ландшафт", построенный в стиле необарокко в конце XVIII века. Это один из немногих подобных объектов, сохранившихся в центре города. К нему часть подходят экскурсии. Во время Второй Мировой войны здание фактически не пострадало. Но в последующие годы постепенно приходило в плачевное состояние и было огорожено забором для безопасности людей.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения с 2007 года. Правительство области нашло средство и ремонтировать объект начали еще в 2021 году. Но подрядчик, выполнив часть работ на крыше здания, оказался неспособен завершит ремонт. Контракт стоимостью 22,5 млн рублей был расторгнут.