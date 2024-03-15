"Компания Bulgaria Air планирует осуществлять регулярные пассажирские рейсы по маршруту София-Баку-София раз в две недели. Эти планы призваны облегчить путешествия между двумя странами, одновременно открывая новые возможности для деловых и транзитных пассажиров", — говорится в тексте постановления правительства Болгарии, которое азербайджанский посол опубликовал в своем микроблоге в социальной сети Х.

"Эта инициатива знаменует собой значительный шаг вперед в укреплении сообщения между Болгарией и регионом Каспийского моря, предлагая путешественникам повышенную доступность и удобство", — отмечает болгарский Совмин.

По оценке болгарских властей, которые приводит "Интерфакс-Азербайджан", созданием регулярного авиасообщения две страны "получат выгоду от расширения возможностей для туризма, торговли и экономического сотрудничества".

"Граждане будут наслаждаться большей легкостью путешествий, а транзитные пассажиры из соседних стран будут привлечены беспрепятственной связью, предлагаемой этим новым воздушным маршрутом", — подчеркивает правительство Болгарии.