"Привели в порядок дом №32 на Каланчевской улице, возведенный в стиле неоклассики. На объекте прошли мероприятия по ремонту фасада и крыши. Наибольший интерес представляли работы по обновлению фасада начала XX века", — говорится в сообщении.

Специалисты сохранили архитектурный декор, а также обновили цоколь, отремонтировали приямки и навесили новые водосточные трубы. На крыше они заменили сплошной настил слоя обрешетки, обновили покрытие и поврежденные стропила.

Уточняется, что четырехэтажное здание построили в 1906 году по индивидуальному проекту в неоклассическом стиле. Со стороны двора к зданию пристроены два симметричных флигеля.