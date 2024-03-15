Прибыль авиакомпании за 2022 год составила $78,414 млн. Таким образом, чистая прибыль компании в отчетном периоде сократилась на 12,4%.

При этом в 2024 году Air Astana прогнозирует рост прибыли.

"Группа ожидает дальнейший рост в 2024 году, обусловленный увеличением провозных емкостей и расширением парка воздушных судов. Рост будет устойчивым для обоих брендов, в частности для FlyArystan и на международных маршрутах", — говорится в отчете.

Прибыль до налогообложения также снизилась на 14,1%, составив $87,092 млн , операционная прибыль — на 8,6%, до $135,981 млрд.

Вместе с тем выручка авиакомпании в отчетном периоде увеличилась на 13,8%, до $1,174 млрд, выручка от пассажирских перевозок — на 14,6%, до $1,144 млрд. Выручка перевозок грузов и почты выросла незначительно — на 1,7%, до $22,519 млн.

Активы авиакомпании за 2023 год выросли на 8,9%, до $1,362 млрд, обязательства — на 4,6%, до $1,149 млрд, собственный капитал — в 1,4 раза, до $213,359 млн, уставный капитал не изменился и составил $17 млн тенге.

Air Astana — национальный авиаперевозчик. 41% компании принадлежит госфонду "Самрук-Казына", 26,6% — Citibank, 15,6% — британской компании BAE Systems, 6,5% — ЕНПФ. 100%-ной дочерней компанией Air Astana является лоукостер FlyArystan.

Официальный курс на 15 марта — 449,16/$1.