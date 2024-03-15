В этот день выступит Академический симфонический оркестр филармонии под управлением Андрея Аниханова. Солист — обладатель первой премии XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского Сергей Давыдченко (фортепиано). В Исаакиевском соборе выступит Концертный хор Петербурга.

В субботу и воскресенье для жителей и гостей города Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства проведёт концертный марафон, состоящий из восьми встреч с оперными звёздами, лауреатами международных конкурсов, камерными ансамблями — яркими артистами, подготовившими музыкальное приношение Римскому-Корсакову.

До 7 апреля Музей-квартира Римского-Корсакова примет около 3000 посетителей бесплатно. В эти дни в музее откроется выставка "Врубель. Костюмы для музы" — посетителям будет предоставлена редкая возможность увидеть два уникальных костюма, выполненных по эскизам Михаила Врубеля для его жены — певицы Надежды Забелы-Врубель.

Мероприятия фестиваля в Санкт-Петербурге пройдут также при участии и во всех музыкальных учебных заведениях, носящих имя композитора (школе, училище и консерватории), к концертным планам присоединится Музейно-храмовый комплекс Минобороны России.

Кроме того, к фестивалю присоединились Музеи Римского-Корсакова в Тихвине и Пскове, где в эти дни пройдут специальные музыкальные события. В Доме-музее в Тихвине откроется новая экспозиция как итог многолетней реставрационной работы. В Музее-усадьбе "Вечаша-Любенск" представят выставку "Великий сказочник".

В рамках "Дня Римского-Корсакова" состоятся музыкальные состязания. В Музее-квартире Римского-Корсакова пройдёт финал вокального конкурса среди студентов. В финал прошли представители Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Астрахани, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Калининграда, Краснодара и участники из Китая.

Финал Хорового конкурса среди хоров детских музыкальных школ пройдёт на базе Белого зала Санкт-Петербургского государственного института культуры в субботу. Гала-концерт конкурса состоится в Никольском Морском ставропигиальном соборе Кронштадта при участии конкурсантов, а также Хора мальчиков Хорового училища им. Глинки.

В понедельник, в день рождения композитора, Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства проведёт особый концерт совместно с Петербургским метрополитеном. На станции метро "Достоевская", от которой берёт свое начало Загородный проспект (дом 28 — последний адрес Римского-Корсакова, квартира (а ныне музей), где он провёл 15 лет своей жизни и написал 11 из 15 опер) запланирован праздничный концерт при участии квартета саксофонов Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы.