"Кармен-сюита" открывает программу 50-го Фестиваля русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова.

"Санкт-Петербургский балет специально к фестивалю в Пскове разработал программу балета, учитывая пожелания Псковской областной филармонии. Программа балета будет включать два отделения", — отмечается в сообщении.

Также в рамках фестиваля выступят ансамбль "Солисты Екатерины Великой", исполняющий барочные сочинения в аутентичной манере, Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, Государственная академическая симфоническая капелла России и симфонический оркестр Петрозаводской консерватории имени А. Глазунова.

Грандиозным закрытием фестиваля 24 марта станет опера "Хованщина" в исполнении Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Фестиваль русской музыки в честь Мусоргского и Римского-Корсакова традиционно проводят весной в Псковской области. В этом году он посвящен 185-летию со дня рождения Мусоргского и 180-летию со дня рождения Римского-Корсакова.

Фестиваль состоится в рамках нацпроекта "Культура", инициированного президентом России.