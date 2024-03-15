"Более 30 крупных мероприятий подготовили для организации проведения народного праздника "Масленица" в Сочи", — сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что народные гуляния проводятся с 15 по 17 марта во всех внутригородских районах курорта.

"Тематические праздничные программы с концертами, ярмарки-выставки национальных блюд, мастер-классы по выпеканию и дегустации блинов, бесплатные просмотры фильмов в кинотеатрах курорта пройдут в течение трех дней", — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, обрядовые праздники "Масленица на Кубани" состоятся в библиотеках города-курорта, а в музеях — выставки народных праздников и концерты.

Масленичные гуляния пройдут и на горнолыжных курортах, в скверах и парках.

"Так, в Сочи Парке организована праздничная анимационная программа и шоу мыльных пузырей, а в парке "Ривьера" — анимационная программа и выступление русского народного ансамбля "Кудрина", — рассказал сотрудник пресс-службы.