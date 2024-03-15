Самолетами перевезено 895,949 тыс. человек, что на 13% больше, чем в январе-феврале прошлого года.

В частности, перевозка внутрироссийскими рейсами составила 674,322 тыс. пассажиров (рост на 10,2%), международными — 221,627 тыс. (рост на 23,1%). Доставлено более 2 тыс. тонн грузов (рост на 22%) и 475 тонн почты (рост в 1,8 раза).

Вертолетами перевезено 70,284 тыс. пассажиров и почти 4 тыс. тонн грузов (рост на 2,2%).

В группу "ЮТэйр" входят одноименная пассажирская авиакомпания, вертолетные перевозчики (крупнейший — "ЮТэйр — вертолетные услуги"), компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута.