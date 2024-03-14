«Задача, которую мы поставили перед собой, — привлечение капитала российских инвесторов в кубинский туризм. Мы на протяжении двух лет работаем с российским правительством, определили все необходимые основы и необходимые действия для того, чтобы такие инвестиции стали реальностью. Мы работаем над тем, чтобы российский гостиничный бизнес управлял гостиничными сетями и отелями на Кубе. Мы хотим, чтобы российские предприниматели строили свои отели на Кубе», — сказал он на пресс-конференции в четверг.

Как уточнил Гранда, речь идет о гостиничных комплексах, сетевых объектах различных категорий с яхтенными парковками и другими дополнениями.

«Гостиничный бизнес на Кубе уже 30 лет развивается с помощью иностранных инвестиций. И если мы делаем ставку на российский туризм, то будет логично, чтобы этим бизнесом управляли люди, которые хорошо знают российских туристов», — пояснил министр.

Как отметил министр, также на Кубе идет работа над созданием новых турпродуктов для российских туристов. Пляжный отдых можно совмещать с экскурсионным и познакомиться с кубинской культурой, танцами, посетить производство рома и плантации табака.

«Например, канадские туристы во время отдыха на Кубе приобретают лишь одну экскурсию. Россияне берут в среднем три экскурсии. Но с годами предпочтения клиентов меняются. И мы планируем развивать активный и приключенческий туризм», — заключил министр.