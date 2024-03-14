«Круглогодичный туристический комплекс будет построен в поселке Ласкино Гурьевского городского округа Калининградской области. Инвестором проекта выступает ООО «Водный мир Калининград». Он предусматривает строительство гостиничного комплекса и комфортабельных гостевых домов с развлекательной и оздоровительной инфраструктурой. Главным объектом станет всесезонный акватермальный комплекс с фудкортом и зоной SPA площадью более 5,2 тыс. кв. метров», — говорится в сообщении пресс-службы корпорации.

В нем отмечается, что в структуре будущего туристического комплекса предусмотрены торгово-развлекательный центр, детская и спортивная инфраструктура, конференц-залы для организации мероприятий.

«По прогнозам, туристический комплекс будут посещать 120 тысяч человек в год и более. Благодаря реализации проекта будет создано 540 рабочих мест», — говорится в сообщении.

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланированы в конце 2026 года.