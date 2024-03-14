«С учетом сложной современной обстановки мы осуществили возможность расплачиваться на Кубе российскими рублями. С 5 декабря 2023 года карты «Мир» принимаются в платежных терминалах нашего острова. За первые месяцы работы было проведено достаточно много операций, порядка 2 млн 700 тыс. долларов. У нас есть 20 тыс. терминалов оплаты, которые принимают карты «Мир». Они находятся на популярных у туристов направлениях острова. И я надеюсь, что количество терминалов будет расти», — сказал он на пресс-конференции в четверг.

Как отметил Гранда, возможность приема карты «Мир» в банкоматах существовала еще год назад, а сейчас появилась возможность осуществлять оплату по основным потребительским услугам — рестораны, магазины, аренда автомобилей.