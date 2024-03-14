"Сегодня мы готовимся к открытию музея Николая Римского-Корсакова в Тихвине. Для подготовки к 180-летию со дня рождения композитора была проделана огромная работа, которая была начата еще в 2018 году, когда мы закрыли музей для проведения реставрационных работ. Сейчас мы закончили работы по формированию новой экспозиции, которая включила очень много в старое музейное пространство", — сказала Колесникова.

Экспозиция объединяет несколько тематических зон. "Мемориальное пространство, комнаты очень точно воссоздают обстановку дворянской усадьбы первой половины XIX века. В этих комнатах появился аудиоспектакль, записанный петербургскими актерами. Он состоит из фрагментов писем Римских-Корсаковых друг другу. С помощью этого спектакля, я надеюсь, нам удалось оживить этот дом", — отметила заведующая музеем Анастасия Коновалова.

В новом пространстве "Образы детства", стены которого покрыты фрагментами из переписки семьи Римских-Корсаковых, представлено большое количество мемориальных предметов, которые раньше не выставлялись.

Третья зона — интерактивное пространство в мезонине — рассчитано, в первую очередь, на детей и людей с ограниченными возможностями.

"Важно, что в музее появилось много инклюзивных вещей, которые позволят сделать наш музей более доступным. Была записана экскурсия на жестовом языке, подготовлены материалы для слабовидящих посетителей — это тактильно-графические изображения", — сообщила Коновалова.

По ее словам, во время реэскпозиции 12 предметов прошли реставрацию в международном центре в Рождествено. "Семь предметов уже вернулись. В частности, совсем недавно в музей вернулась кружевная шаль матушки композитора", — добавила она.

18 марта маэстро Валерий Гергиев привезет в Тихвин российский молодежный симфонический оркестр. 22 марта состоится совместный спектакль Большого и Мариинского театров "Царская невеста". А 23 марта в городском дворце культуры состоится симфонический концерт.

30 и 31 марта обновленный дом композитора увидят потомки Римского-Корсакова.

Кроме того, в июле пройдет празднование 80-летия самого музея, откроется юбилейная выставка.

Как сообщалось, реставрация в музее Римского-Корсакова в Тихвине проходила в 2019-2021 годах. В здании заменили инженерные сети, кровлю и обшивку дома, установили современную систему сигнализации. Были восстановлены исторические интерьеры музея: отреставрировано архитектурное и декоративное убранство детской, комнат отца и матери композитора.

Усадьбу, где родился и вырос будущий композитор Римский-Корсаков, построил его дед в 1801 году. В июле 1944 года в здании открылся музей. Основной фонд хранилища содержит свыше 10 тыс. экспонатов: личные вещи Римских-Корсаковых, предметы дворянского быта, мебель, клавиры и партитуры с автографами композитора, а также подлинный рояль композитора фирмы "Беккер", который прослужил ему более 30 лет.