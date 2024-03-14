"Важна поддержка федерального центра. Задачи ресурсоемкие. В частности, надеемся на поддержку нашей заявки на проведение реконструкции ансамбля церкви Иоанна Предтечи. Это единственный в России 15-купольный храм", — написал он по итогам встречи с министром образования Ольгой Любимовой.

На сайте правительства региона отмечается, что Евраев и Любимова также обсудили возможность реконструкции других памятников архитектуры Ярославской области. Речь шла об церкви Ильи Пророка, ансамбле церкви Никиты Мученика с колокольней, храме Петра и Павла, церкви Рождества Христова, храме Иоанна Златоуста в Коровниках, церкви Николы Мокрого с колокольней.

"Федеральная поддержка требуется и для восстановления церкви Петра Митрополита в Переславле-Залесском, собора во имя Христа Спасителя в Кукобое, ансамбля XVIII — XIX веков в селе Курба и Борисоглебского монастыря", — добавили в облправительстве.

Церковь Ионна Предтечи — уникальный памятник русской архитектуры XVII века. Является одним из самых знаменитых произведений Ярославской школы зодчества. Единственный в России пятнадцатиглавый храм. Церковь изображена на купюре 1000 рублей образца 1997 года.