«Нам удалось добиться того, чтобы авиакомпания «Россия» начала выполнять регулярные рейсы на Кубу с декабря 2023 года. И благодаря этой работе мы видим, что с начала 2024 года и до сегодняшнего дня рост турпотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 208%. Мы понимаем, что, если речь идет о 200-250 тыс. российских туристов, то это не очень большая цифра для России, но это большой объем для нашей страны. В ближайшие годы мы хотим нарастить турпоток из РФ до 500 тыс.», — сказал он на пресс-конференции в четверг.

Как отметил министр, власти Кубы работают над тем, чтобы увеличить число российских городов, откуда выполняются полеты на Кубу.

«В рамках этого визита мы планируем договориться о запуске рейсов на Кубу из Санкт-Петербурга», — подчеркнул он.

По словам Гранда, на сегодняшний день загрузка рейсов на Кубу по направлениям Варадеро, Кайо-Коко и Гавана составляет 94%.

В 2023 году Кубу посетили 184,8 тыс. российских туристов, это в 3,4 раза больше, чем в 2022 году. Также в прошлом году был побит рекордный показатель турпотока из РФ на Кубу. В 2019 году республику посетили 178 тыс. россиян.