"Суд высшей инстанции посчитал, что решения о закрытии границы не повлияли непосредственно на положение заявителей, и таким образом у них нет оснований для апелляции", — сообщил в четверг портал Yle.

Группа русскоговорящих жителей Финляндии обратилась в Высший административный суд с жалобой на решение правительства о закрытии восточной границы. По мнению обратившихся, подобные решения дискриминируют русскоязычное меньшинство и нарушают основные права.

Они также указывают, что регулярное пересечение восточной границы по работе, бизнесу, учебе или семейным связям является для русскоязычных частью привычного образа жизни, поэтому закрытие границы в числе прочего ограничивает право на свободу передвижения.

Правительство Финляндии объявило в феврале, что неоднократно закрывавшиеся ранее КПП на восточной границе не будут работать еще до 14 апреля.

Правительство считает, что Россия организует нелегальную миграцию граждан третьих стран с целью дестабилизировать ситуацию в Финляндии и что это угрожает ее национальной безопасности.