Соответствующее постановление принято правительством региона.

"Поводом для реорганизации особо охраняемой территории послужило неточное описание ее границ в старом положении, а также отсутствие в нем данных о многих ценных природных объектах, расположенных на территории заказника", — приводятся в сообщении слова министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова.

Он уточнил, что специалистами в процессе обследований было подтверждено, что экосистемы заказника обладают высокой природоохранной ценностью для Московской области, также на его территории зафиксированы редкие представители флоры и фауны, не описанные в старом положении.

"Установлено, что заказник не полностью включает ценный лесо-луговой комплекс, приуроченный к левобережной долине реки Ока. Из всего целостного лесного массива в него включены только три отдельных фрагмента, являющихся заповедными лесными участками", — добавили в министерстве.

Таким образом после реорганизации его площадь увеличилась с 1 923 до 7 083,60 гектаров.