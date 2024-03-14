"Отремонтировали фасады, заменили остекление, установили архитектурную подсветку. Нетронутой осталась только мозаика — она в реставрации", — написал губернатор.

"Победилово", отметил он, "не видело капремонта с момента открытия".

После реконструкции залы терминала могут принимать пассажиров двух рейсов одновременно, перед зданием аэропорта предусмотрены дополнительные парковочные места.

Соколов также сообщил, что обновленный терминал подключен к газовому отоплению.

В этом году из Кирова впервые будут доступны прямые рейсы в Минеральные Воды, Калининград, Махачкалу и Самару, напомнил губернатор.

Как сообщалось, в ходе ремонта аэропортовом комплексе на средства областного бюджета, в частности, приобретена аэродромная спецтехника, отремонтирована электроподстанция, за счет федеральных средств создана аварийно-спасательная станция.

АО "Аэропорт Победилово" принадлежит Кировской области, полномочия акционеров осуществляет Минимущества региона. В 2023 году аэропорт обслужил 426,631 тыс. пассажиров, на 15,3% больше, чем годом ранее.