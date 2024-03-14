«Если мы говорим об иностранных туристах, которые останавливались на Розе Хутор в 2023 году, то рост составил 23%, а турпоток – более 4,4 тыс. человек. Важно, что эта тенденция сохраняется и в этом году. В январе рост составил к январю 2023 года 39%, в феврале – 59%», — сообщил он на Фестивале горных курортов Евразии, организованном Евразийским альянсом горнолыжных курортов (ЕАГК).

«Почти 54% туристов приезжают из стран СНГ, 11% — это Европа, прежде всего Германия и Австрия, 27% — страны Ближнего и Среднего Востока, страны Залива прежде всего, 4% — это Китай. Общее количество стран, представленных на курорте по итогам 23 года — 102, в 2019 году у нас гости были из 124 стран», — добавил Хворостяный.

До пандемии в 2019 году общий иностранный турпоток составил более 14 тыс. туристов, больше всего лыжников и сноубордистов приезжали и Израиля, Европы и стран СНГ.

Представитель Розы Хутор подчеркнул, что рост иностранного турпотока на курорте значительно опережает общие показатели роста по России. По данным Минэкономразвития, в 2023 году страну посетили 8,5 млн иностранных туристов, прирост по сравнению с предыдущим годом составил 3,5%.

Фестиваль горных курортов Евразии проходит на Розе Хутор с 13 по 16 марта. В нем принимают участие курорты-члены ЕАГК Роза Хутор, Шимбулак в Казастане, Амирсой в Узбекистане, Шахдаг в Азербайджане. Альянс был создан в июне 2023 года.

«Это первое практически реализованное мероприятие нашего Альянса горных курортов Евразии. Повестка фестиваля включает обсуждение развития туризма на особо охраняемых природных территориях – общей проблемы для всех курортов. Вторая тема – это обсуждение дальнейшей деятельности альянса. И третье важное направление — это профессиональный диалог и обмен опытом наших всех служб курортов — инструкторов, лавинщиков, работников трасс», — отметил Хворостяный.

Хворостяный добавил, что фестиваль состоится и в следующем году. Получены заявки от двух стран-участниц альянса на его проведение, но решение еще не принято.