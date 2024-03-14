Тема фестиваля этого года — "Особый язык национальной кинематографии".

"В этом году в конкурсе кинофестиваля будут представлены лучшие картины режиссеров из России и десяти стран мира. На фестиваль были присланы фильмы не только из стран БРИКС, но и из Германии, Португалии и других государств", — говорится в сообщении.

По словам председателя отборочной комиссии кинофестиваля Петра Шепотинника, которые приведены в пресс-релизе, фильмы очень разные по стилю, "есть драма взросления, музыкальные картины, есть абсолютно экспериментальные картины".

Деловая программа кинофестиваля будет построена в трех форматах: дискуссионных площадках, процедурах подписания соглашений и работе зоны деловых переговоров. Последняя будет организована для возможности проведения двусторонних переговоров по кинопроектам, которые привезут участники или которые инициируются на фестивале.

Отмечается, что главной дискуссионной площадкой станет пленарная сессия "Соединяя мосты. Межкультурный диалог и новые партнерства БРИКС+".

Также сообщается, что образовательная программа кинофестиваля включает серию лабораторий, лекций и мастер-классов.

Например, в этом году юных югорчан обучат самопрезентации. Академия "Духа огня" для участников кастинг-лаборатории проведет актёрский тренинг и мастер-класс по созданию видеовизиток. По итогу кастинг-лаборатории каждый участник получит качественную видеовизитку для работы в кино, рекламе.

В культурную программу XXII "Духа огня" включены киноконцерт "Планета Рахманинов", объединяющий широкоэкранное кино и выступление симфонического оркестра; музыкально-поэтический вечер актеров кино и театра; театральные постановки Донецкого молодежного театра по программе "Большие гастроли"; шоу-программа "Югорские сказки на льду" по мотивам сказаний и на основе музыки коренных народов Севера, файер-шоу "Дух огня".

Отличительной чертой XXII кинофестиваля станет большое количество спецпоказов, предпремьер киноработ, готовящихся к выходу.

На площадках муниципальных кинотеатров по всему региону в дни фестиваля будут организованы бесплатные показы более двух десятков художественных фильмов — хитов киносезонов 2021-2023 годов, информирует департамент.