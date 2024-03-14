"19 марта с 9:00 до 17:00 мск будут проводиться плановые ремонтные работы на водоводе Д-200 мм в Ессентуках. В зону отключения попадает население в количестве 2 тыс. абонентов, из социально значимых объектов: котельная № 1, санатории "Казахстан", "Металлург", РЖДЗ "Вернер", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с проводимыми работами будет частично снижено давление и прекращена подача воды по улице Пятигорской (от Орджоникидзе до Разумовского) и по улице Орджоникидзе (от Баталинской до Октябрьской).

На время ремонта ГУП "Ставрополькрайводоканал" организует подвоз воды по заявкам.