"Этим летом мы будем отмечать 100-летие ингушской государственности. Запланировано много интересных мероприятий. Одно из них — массовое восхождение на знаменитую Столовую гору (по-ингушски — Маьт -Лоам) ", — написал Калиматов в своем телеграм-канале.

По словам руководителя региона, в акции примут участие представители всех регионов Северного Кавказа. Полторы тысячи путешественников и ценителей природы поднимутся на высоту около 3 тыс. метров величественного массива, проверят себя на прочность и увидят уникальную панораму горных ландшафтов. Наверху участников будет ждать праздничный пикник.

Предварительно день восхождения назначен на 22 июня.

Столовая гора расположена в горном Джейрахском районе Ингушетии. Она изображена на гербе Ингушетии. Вершина видна из столицы республики — Магаса.

Традиционное восхождение на гору имеет глубокие корни. На одной из высших точек горы находится древний храм, где проводились служения в определенные дни летнего солнцестояния.

Согласно ингушским преданиям, именно она явилась местом пристанища Ноева ковчега. Гора издревле считалась священной. Каждый год на высоте 3 тыс. м над уровнем моря проходил праздник с танцами и народными гуляниями.

По традиции в рамках ежегодного массового восхождения выбирается новый тамада, на которого возлагаются определенные заботы, касающиеся сохранности святилища Маьт-Сели.

День ингушской государственности отмечается 7 июля. В этот день в 1924 году была образована Ингушская автономная область в составе РСФСР с центром во Владикавказе. Автономия просуществовала 10 лет, до 1934 года.