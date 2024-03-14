Согласно статистике ведомства, первое место занял Китай, откуда приехали 1,16 млн туристов. На втором месте Малайзия с 802,4 тыс. путешественников. Замыкает тройку Россия: в январе-феврале в Таиланд приехали 417,6 тыс. туристов. Это на 7,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Четвертое место занимает Южная Корея (405,1 тыс.), замыкает пятерку Индия (306,6 тыс.).

В феврале тройка стран-лидеров по турпотоку в Таиланд не изменилась. На первом месте Китай (655,7 тыс.), на втором Малайзия (480,7 тыс.), замыкает тройку Россия (198,4 тыс.). Также в топ-5 вошли Южная Корея (182,5 тыс.) и Индия (143,7 тыс.).